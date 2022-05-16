Avrupa Birliği ülkeleri uçaklarda maske zorunluluğunu kaldırmaya başladı

Corona virüsü salgını ile hayatımıza giren maske zorunluluğu ile ilgili dikkat çekici kararlar arka arkaya gelmeye başlıyor...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği ülkeleri uçaklarda maske zorunluluğunu kaldırmaya başladı… 27 üyeli Avrupa Birliği’nde bazı ülkeler uçaklarda maske yasağını kaldırmaya başlarken bazı ülkeler ise maske kuralına devam ediyor. Avrupa Birliği’nin (AB) bir süre önce açıkladığı havayolu ulaşımında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik uygulama bugün yürürlüğe girdi.

Almanya, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeler maske zorunluğuna devam ederken, Fransa bir süre önce uçak, tren ve otobüslerde maske zorunluluğunu kaldırmıştı. İtalya, 15 Haziran’a kadar FFP2 tipi maske kullanımını zorunlu hale getirirken Portekiz, Avusturya, Estonya, Litvanya, Malta, Hollanda ve Lüksemburg’da ise maske zorunluluğu sürüyor.

AB Sivil Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) yönetici direktörü Patrick Ky, “Pandemide, güvenlik önlemlerini azaltacağımız bir noktaya gelmek çok büyük bir mutluluk” dedi. EASA, risk grubundaki yolcuların halen maske takmaları gerektiğini de duyurdu.

Öte yandan Birleşik Krallık ve ABD’de maske zorunluluğu bir süre önce kaldırılmıştı.

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