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Avrupa Komisyonu’ndan Ukrayna hamlesi: Teklifte bulunuldu

24 Şubat'tan beri Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna, Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:02 - 17 Haziran 2022 Güncellenme:
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Avrupa Komisyonu’ndan Ukrayna hamlesi: Teklifte bulunuldu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’ya AB üyeliğine aday statüsü verilmesi için teklifte bulunduğunu ve bu teklifin Ukrayna’nın bazı reformlara gideceği varsayımı ile yapıldığını söyledi.

von der Leyen Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna, arzusunu ve Avrupa değerlerine ve standartlarına uygun yaşama kararlılığını açıkça göstermiştir” dedi.

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