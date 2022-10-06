Avrupa Parlamentosu’ndan Frontex’in bütçesine onay çıkmadı

Avrupa Birliği'nin dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçe harcamaları, göçmenlerin geri itilmesi, suiistimaller ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onaylanmadı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi , Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex’in bütçe harcamalarını, göçmenlerin geri itilmesi, suiistimaller ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onaylamadı.

Strazburg’da bir araya gelen AP Bütçe Komitesi, AB kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamalarını değerlendirdi. AP Bütçe Komitesi üyesi milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex’in söz konusu dönemdeki bütçe ibrasını 12 “evet”, 15 “hayır” oyla reddetti.

Frontex’in harcamaları, önceki yönetim döneminde yaşanan ciddi suistimaller, yapısal sorunlar ve kurumun Yunanistan’daki geri itme faaliyetlerinde oynadığı rol gibi çeşitli nedenlerle onaylanmadı. Frontex’in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici çalışma yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.

AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP’nin görev alanına giriyor.

GERİ İTME SUÇLAMASI KRİZ YARATMIŞTI

Akdeniz ve Ege’deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Frontex’in Direktörü Fabrice Leggeri 28 Nisan'da istifa etmişti. Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege’de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Frontex hakkında Ege’de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. OLAF’ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da Avrupa basınında yer almıştı. Sonuç raporunda Frontex Başkanı Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.

Avrupa basınındaki birçok haberde, Frontex’in Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü.

Leggeri’nin, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu. (AA)

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