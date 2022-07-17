Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor: 360 ölü

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Fransa, İspanya ve Portekiz'de en az 360 kişinin ölümüne neden oldu.

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Avrupa aşırı sıcaklarla kavuruluyor… Fransa İspanya ve Portekiz’de aşırı sıcak hava dalgası, en az 360 kişinin ölümüne neden olurken, Batı Avrupa’da orman yangınları da etkisini göstermeye başladı.

Portekiz’de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşarken kuzeydeki Pinhao kasabasında dün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Fransa’nın Gironde bölgesi orman yangınlarının etkisi altında kalırken, 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Gironde’deki Langon vali yardımcısı Vincent Ferrier yaptığı açıklamada orman yangınlarının yayılmasından korktuklarını dile getirdi.



ORMAN YANGINLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Şiddetli alevler Fransa’nın Bordeaux bölgesindeki ormanlarda etkisini gösterirken, Portekiz’deki orman yangınları nedeniyle 160’dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığını açıkladı.

İspanya da aşırı sıcakların etkisi altındaki ülkeler arasında… İspanya’da hava sıcaklıkları 46 dereceye ulaşırken, 43 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere’de hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı günleri 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak dalgası nedeniyle ülkede ilk kez ‘kırmızı alarm’ verilirken ulusal çapta acil durum ilan edildi.

Bu, hayati tehlike olduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor.

Avrupa Birliği’nin Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus’un afet yönetim birimi Güney Avrupa ve Fas’ta yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin haritasını yayımladı.

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