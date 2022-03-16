Avrupa’da hava turuncuya büründü

Avrupa'nın büyük bölümü Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu ile kaplandı. İspanya, Almanya ve Fransa'da gökyüzü turuncuya büründü. Uzmanlar, toz fırtınasının yarın şiddetini artırabileceğini açıkladı.

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İspanya’nın özellikle kuzey kesimleri, bugün, güne turuncu bir hava ile başladı. Sahra Çölü’nden gelen tozlar nedeniyle, ülkenin tamamı turuncu renge büründü. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, Sahra Çölü’nden çıkan toz bulutunun ilerleyişini sürdürdüğünü belirtirken, Fransa ve Almanya’nın bazı bölümlerinden de havanın turuncuya döndüğü fotoğraflar geldi.

Almanya’nın Bavarya bölgesi, İsviçre Alpleri ve Fransa’nın büyük kısmı da turuncu toz bulutu ile kaplandı. Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun şehirdeki yaşamı kötü etkilediği de aktarıldı.

UZMANLAR YARINA İŞARET ETTİ

Türkiye’yi teğet geçecek gibi görünen toz fırtınasının yarına kadar Avrupa üzerinde etkili olması bekleniyor.

İngiltere, toz fırtınasına hazırlanırken, uzmanlar, yarına işaret etti ve fırtınanın şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

Ancak toz bulutunun en çok etkilediği ülke kuşkusuz İspanya oldu.

İspanya’nın devlet hava durumu ajansı AEMET, “son derece olumsuz” hava kalitesi konusunda uyardı. Toz bulutunun Celia kasırgasının etkisiyle, ülkeyi daha şiddetli vurduğu belirtildi.

‘UZUN SÜRE DIŞARIDA KALMAYIN’

Hükümet, solunum güçlüğü çeken insanların açık havaya çıkmaması uyarısında bulundu. İspanya’daki Alicante Üniversitesi’ndeki Laboratorio de Climatologia da ‘uzun süre dışarıda kalmayın’ uyarısı yaptı, maske kullanımı önerildi.

Sahra’dan gelen toz bulutunun Celia kasırgasının etkisiyle kuzeye doğru ilerlediği aktarıldı.

BBC hava durumu sunucusu Carol Kirkwood, bugün itibarıyla toz bulutunun İngiltere’ye ulaştığını söyledi.

Daha önce, uzmanlar, Sahra tozunun oluşturduğu riskler konusunda uyarmış, “Zehirli hava, insanları nefes darlığına sokabilir ve hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı ve hatta yaşamı tehdit eden astım krizine neden olabilir.” ifadelerinde bulunmuştu. Sahra tozunun özellikle astım hastaları için büyük risk oluşturduğu açıklanmıştı.

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