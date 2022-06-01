Avrupa’dan korkutan haber: Corona virüsü geri mi dönüyor?

Son dönemde tüm dünya yeni çıkan maymun çiçeği salgınına odaklanmışken, Portekiz'den gelen haberler endişeleri artırdı. Ülkede, corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlendi.

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Son dönemde Avrupa’da corona virüsü önlemleri tamamen kaldırılıp hayat normale dönerken, Portekiz’den korkutan bir haber geldi.

Portekiz’de , daha bulaşıcı olan Omicron varyantı BA.5 nedeniyle son dönemde corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanıyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü Insa’ya göre, dün ülkedeki vaka sayısı yeniden 1000’li rakamların üzerine çıktı. Dün, ülkede 1800 vaka açıklandı. Yedi günlük yeni enfeksiyon insidansı, Nisan ortasından bu yana dört kat artmış oldu. Ülkede yapılan Covid-19 testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 26,7’ye çıkarken, bir yıl önce bu oran yüzde 1’deydi.

Uzmanlar, Covid-19 vakalarının ve hastanelerdeki doluluk oranlarının yeniden artmaya başladığını açıkladı. Covid-19’da asemptomatik vakalarda karantinanın kaldırıldığı, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun sona erdiği ve kalabalık etkinliklerin tekrar başladığı Poretkiz’de yeni vaka sayılarındaki artış dikkati çekmeye başladı.

ALMANYA VE İSPANYA DA TETİKTE

Portekiz’de aşılama oranı yüzde 87. Bu oran Avrupa ülkeleri arasında da en yükseklerinden birine işaret etse de son zamanlarda ülkede hastanede yatan hasta sayısı ve Kovid-19’a bağlı ölümler arttı. Ülkede maske kullanımı, sadece toplu taşıma araçlarında, huzurevlerinde ve hastanelerde zorunlu. Ancak hükümetin artan vaka sayılarından sonra yeni önlemler alması gündeme gelebilir…

Öte yandan, İspanya ve Almanya hükümetlerinden de BA.5 varyantına karşı uyarı gelirken, sağlık personelinin gerekli önlemleri almaya başladığı duyuruldu.

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