Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Avustralya’ya bağlı olan ve Pasifik Okyanusu’nda yer alan Macquarie Adası açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve Avustralya'ya bağlı olan Macquarie Adası açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Yerel saatle 20.49'da 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMI UYARISI YAPILDI

Depremin ardından kısa süreli tsunami uyarısı yapılırken, söz konusu uyarı yerel saatle 22.00'da kaldırıldı.

Macquarie Adası, Tazmanya’nın bin 600 kilometre güneydoğusunda, Yeni Zelanda ile Antarktika’nın neredeyse tam ortasında yer alıyor.

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