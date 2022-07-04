Avustralya’da sel: Yetkililerden ‘Hemen evden ayrılın’ çağrısı

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye tahliye talimatı verildi. Yetkililer, hafta sonunda etkili olan yağışın bugün daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avustralya'nın Sidney kentinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi.

Yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada, hafta sonunda etkili olan yağışın daha da şiddetleneceğini belirterek halka evlerinden hemen ayrılma çağrısı yaptı.

Sidney'in batı kıyısını etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle barajlar ve nehirler taştı. Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durumlar Bakanı Steph Coke, “Bu, hayatı tehdit eden bir acil durum” açıklamasında bulundu. Acil Durum Servisi Komiseri Carlene York ise, dün yaptığı açıklamada “Bu gece durum ciddi anlamda daha da kötüleşebilir. Barajların kapasitesi dolu ve taşıyorlar. Nehirler ise çok hızlı ve tehlikeli şekilde akıyor. Yağışların olduğu yerlerde, ani sel felaketi riski bulunuyor” dedi.

YÜZLERCE YARDIM ÇAĞRISI ALINDI

Dün yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri, 29 kişiyi sel sularına kapılmaktan kurtardı. Ekiplerin kendisi bulmasını bekleyen bir kadın ise, yaklaşık 1 saat boyunca direğin üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Güney Galler eyaletine 100 asker ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi. Avustralya’nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde mart ayında yaşanan sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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