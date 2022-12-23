Avusturya muhalefet partisinde cinsel taciz skandalı
Avusturya ana muhalefet partisi SPÖ’de tacizle suçlanan yöneticiye kınama cezası verildi.
Avusturya'da ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisinde (SPÖ) çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir yönetici, parti yönetimince “kınama” cezasına çarptırıldı.
SPÖ'nün Viyana'daki Alsergrund teşkilatında 2019'da meydana gelen olaya ilişkin parti için yapılan soruşturmaya yönelik detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.
Cinsel taciz suçlamalarına ilişkin oluşturulan komisyonun hazırladığı raporda, 2019'da SPÖ'lü bir yetkilinin, parti üyesi bir kadına cinsel taciz girişiminde bulunduğu, bunun üzerine yapılan araştırmada en az 3 kadını daha aynı şahsın taciz ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Raporda, olayın meydana geldiği tarihte tacizle suçlanan şahsın önce görevinin askıya alındığı daha sonra da görevden el çektirildiği ifade edildi. Komisyon, hali hazırda parti üyeliği süren kişiye kınama cezası verdi.
İş hukuku uzmanı Katharina Körber-Risak, komisyonun aldığı kararın mağdurların korunması açısından yetersiz olduğunu, söz konusu kişiye yönelik normal hukuki sürecin de başlatılması gerektiğini belirtti. (AA)