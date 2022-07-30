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Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan'ın da saldırıya karşılık verdiği belirtildi.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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