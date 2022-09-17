Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti

Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 32 Ermeni askerin cesedini Ermenistan'a teslim etti.

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Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-14 Eylül’deki çatışmalarda Ermenistan’ın çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

DİĞER CESETLER DE TESLİM EDİLECEK

Açıklamada, askeri operasyonların ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen arazilerde bulunan 32 Ermeni askerinin cesedinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedildi.

Cesetlerden 32’sinin Ermenistan’a teslim edildiği, diğerlerinin de yakında teslim edileceği bildirildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı’ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan’ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu bildirmişti. AA

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