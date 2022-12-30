Trans birey babasını öldürdü, cezaevine güle oynaya gitti

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki trans birey Nikki Secondino babasını öldürdükten sonra yakalandı. Polislerin yaka paça götürdüğü Secondino'nun kameralara gülümsemesi olay oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD, babasını soğuk kanlı bir şekilde öldüren trans birey Nikki Secondino’yu konuşuyor…

Brooklyn’de yaşayan babası Carlo Secondino’nun sabah saatlerinde çok sayıda bıçak darbesiyle ölmesinden sonra olay yerine gelen polislere yalan söyleyen Secondino’nun çelişkili yanıtları üzerine harekete geçen polis genç kadını gözaltına aldı.

Babasını öldüren ve bir hikaye yazarak eve giren hırsızların babasını öldürdüğünü öne süren Secondino kelepçelenip gözaltına alınırken medya mensuplarına gülerken görüntülendi. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri Secondino’nun aynı bıçakla 19 yaşındaki kız kardeşini de bıçakladığını duyurdu.

New York Post’a konuşan Secondino ailesinin komşusu, “Nikki’nin telefon konuşması yaptığını ve eve giren iki kişinin soygun yaptığını ve bıçakla saldırıya uğradıklarını söyledi” dedi. İhbar üzerine eve gelen polis 61 yaşındaki babanın cansız bedenini bulurken iki kız kardeşin de yaralandığını aktardı.

Nikki’nin kolundan yaralandığı belirtildi. Yerel medyaya konuşan aile yakınları, “Nikki cinsiyet değiştirmişti ve babası onun kararından dolayı destekliyordu” dedi.

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