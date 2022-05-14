BAE’nin yeni devlet başkanı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından yerine ülkenin defakto lideri olarak görülen kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın geleceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Devletin 7 emirliğinden oluşan en üst düzey yetki ve karar organı BAE Yüksek Konseyi, ülkenin defakto lideri olarak görülen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ı ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirledi.

Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Ülkede bayraklar ulusal yas süresince yarıya indirilirken, özel ve kamu sektöründe çalışmalara ara verildi.

Abu Dabi'de 1948 yılında dünyaya gelen El Nahyan, babası Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın 2 Kasım 2004 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı görevine 3 Kasım 2004 tarihinde başlamıştı.

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