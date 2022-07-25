Bakan Akar’dan ABD ve Ukrayna ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu” denildi.

UKRAYNA İLE DE GÖRÜŞTÜ

MSB’den yapılan yeni açıklamada da “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı” denildi.

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