Bakan Akar’dan Libya ve İngiltere ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bakanlıkta, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanlığı’nda, Akar ve el-Mişri arasında gerçekleşen görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği, Türkiye’nin ‘Libya, Libyalılarındır’ anlayışıyla Libya’nın barışı, huzuru ve refahı için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.