Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos görüştü.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos görüştü.

Reuters’ta yer alan bilgiye göre, Brüksel’deki NATO toplantıları sırasında gerçekleşen görüşmede mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ve ikili bölgesel işbirliğine sağlayacağı katkı üzerinde duruldu.

Görüşmede, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Türkiye ve Yunanistan uzun zamandan beri karasularının sınırları, kıta sahanlığında birbiriyle çelişen egemenlik iddiaları, hava sahası ihlalleri, göçmenler ve etnik ayrımcılık konularında anlaşmazlık yaşıyor.

Yaklaşık beş yıllık bir aradan sonra iki NATO üyesi geçtiğimiz yıl Akdeniz’de kıta sahanlığı konusundaki yaşanan anlaşmazlıklar ve diğer konuları ele almak üzere ikili görüşmelere başlamışlardı. Ancak iki ülke arasındaki bu görüşmelerde çok fazla ilerleme olmazken karşılıklı atışmalar devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Yunanistan’a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi ve uluslararası anlaşmalara uygun davranması için çağrıda bulunmuş, bu açıklamalar iki ülke arasında uzun zamandır devam eden tansiyonu yeniden artırabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de 14 Haziran’da Türkiye’nin Ege denizindeki adalar üzerinden Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamasının “absürt” olduğunu, bu nedenle iki ülke arasındaki sorunları ele almak üzere görüşme yapılmasının da zorlaştığını ifade etmişti.

Ankara, adaların Yunanistan’a 1923’te imzalanan Lozan ve 1947’de imzalanan Paris anlaşmalarında ülkenin adaları silahlandırmaması şartıyla verildiğini ifade ederken, Yunanistan ise silahlandırma iddialarının asılsız olduğunu belirtiyor. İki ülke de Birleşmiş Milletler’e hava sahası ve adalar konularında karşıt görüşleri ve tavırlarını anlatan bir mektup yollamıştı.

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