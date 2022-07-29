Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı arasında Osman Kavala gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenlediği Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a Osman Kavala konusunda tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Kavala konusunu Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında “Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Alman Bakan Baerbock da tahıl anlaşması konusunda “Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMAN KAVALA VE YUNANİSTAN KONUSU

AİHM kararlarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil” dedi.

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