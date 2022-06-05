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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş'in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400'e yükseldiği duyuruldu.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.

Yerel saatle 22.30'da meydana geldiği belirtilen yangının, bir patlamanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

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