Batı Trakya’ya silah yığan ABD bu kez iş insanlarını bölgeye gönderdi
ABD ile Yunanistan’ın 5 yıllık Savunma Anlaşması yapmasının ardından Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ili ile Girit ve Ege Adaları’na silah yığan ABD bu kez de gayrimenkul sektör temsilcileri ve iş insanlarını bölgeye gönderdi.
ABD ile Yunanistan'ın 5 yıllık Savunma Anlaşması yapmasının ardından Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili ile Girit ve Ege Adaları'na silah yığan ABD bu kez de gayrimenkul sektör temsilcilerini bölgeye gönderdi.
ABD'nin Ilinois Eyaleti'nden gelen yaklaşık 40 emlak danışmanı ve yatırım sektörü temsilcisi Dedeağaç ili ve Ege'ye bakan sahil kesimlerinde incelemelerde bulundu.
TİCARET, ULAŞIM, GAYRİMENKUL VE TAŞIMACILIK ALANINDA YATIRIMLARI İNCELEDİLER
Konuyla ilgili olarak Dedeağaç Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Yannis Zabukis'in konuk heyetle görüştüğü ve gayrimenkul konusunda heyete bilgi verdiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'li heyete bölgede devam eden projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verildiği başta gayrimenkul olmak üzere ticaret, ulaşım, taşımacılık sektörlerinde devam eden ve gelecekte hayata geçirilebilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.