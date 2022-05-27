Bedava sushi karşılığında isminizi ‘Somon’ yapar mısınız? Tayvan’da meclis bunu tartışıyor

Tayvan'da bir restoran zinciri, ismini 'Somon' olarak değiştirenlere iki gün boyunca bedava sushi vereceğini açıklayınca ülke karıştı.

Sozcu.com.tr

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Tayvan’da ünlü restoran zinciri Sushiro, isimlerini yasal olarak ‘Somon’ olarak değiştiren kişilere bedava sushi kampanyası başlatınca ülke karıştı.

Tayvanlı parlamenterler, ücretsiz suşi karşılığında adlarını yasal olarak “Somon” olarak değiştiren yüzlerce kişinin olması üzerine, isim değişiklikleriyle ilgili yasal sınırların değiştirilmesini gündeme getirdi.

Sushiro isimli restoran zincirini 2021 yılının Mart ayında başlattığı ve iki gün süren kampanya, isimlerini ‘Somon’ olarak değiştiren veya içinde somon geçiren kişilere yiyebildikleri kadar ücretsiz sushi kazandırıyordu. Ancak kısa sürede kampanyaya 300’den fazla kişi katıldı ve ‘Somon Rüyası’, ‘Dans Eden Somon’ gibi isimler ülkede yerini almaya başladı.

ÜÇ HAKKINI DOLDURANLAR ‘SOMON’ KALDI

İki günlük promosyon süreci sona erdiğinde bazı kişiler eski isimlerini geri alırken, bazıları da garip somon isimleriyle hayatına devam etti. Çünkü bazı kişiler, Tayvan hükümetinin izin verdiği ‘yasal olarak üç kez isim değiştirme hakkını’ çoktan kaybetmişti…

Bugün, Tayvan parlamentosundaki milletvekilleri, Somon balığı olarak kalanlara yardım etmek veya başka bir “somon kaosu”nu önlemek için ‘yasa değişikliği’ çağrısında bulundu. Çağrıya hem hükümetten hem de muhalefetten isimler katıldı.

Yeni Güç Partisi milletvekili Chiu Hsien-chih, ücretli hale getirme veya belli bir zamana yayma gibi öneriler getirerek, “Somon kaosu olayından sonra bazı insanlar isimlerini zaten üç kez değiştirmişti ve şimdi normal bir isme sahip olmalarının yolu kalmadı. ” dedi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SESLERİ YÜKSELDİ

Hem iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi’nden (DPP) hem de ana muhalefetteki Kuomintang’dan milletvekilleri de yasa değişikliği çağrısında bulundu.

Ancak ülkede bazı isimler bu teklife “insanların günlük yaşamlarına müdahale olduğu gerekçesiyle’ karşı çıktı.

Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ülkede birçok sosyal medya kullanıcısı, yetişkinlerin daha sorumlu olması gerektiğini ve bunun yasama meclisinin zaman kaybı olduğunu söyleyerek tartışmayı sert bir şekilde eleştirdi.

Bir Twitter kullanıcısı, “Kişiliğini menfaat uğruna satanlar için kanunu nasıl değiştirebiliriz?” ifadelerinde bulunurken, bir başkası da, “Kendi hayatından sorumlu olmayı öğren Somon!’ yazdı.

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