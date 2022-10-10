Belarus: Ukrayna sınırdaki köprüleri havaya uçurdu

Rusya ile 2014’te ilhak ettiği Ukrayna’nın Kırım bölgesini birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’ne düzenlenen saldırının ardından Kiev’e ve farklı kentlere bu sabah yağan füzeler, 8. aya yaklaşan savaşta tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı. Bu arada Rusya’nın müttefiki Belarus’tan da gerilimi artıracak bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne geçen hafta düzenlenen saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmasından bir gün sonra Kiev ve farklı kentlere bu sabah füzeler yağdı.

Son gelişmeler 8. aya yaklaşan savaşta tansiyonun fırlamasına yol açarken Belarus da Ukrayna'nın sınırdaki köprüleri havaya uçurduğunu açıkladı. Belarus Sınır Komitesi Başkanı Anatoli Lappo, Ukrayna ordusunun iki ülke sınırındaki tüm köprüleri havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini savundu.

Ukrayna'nın sınıra çok sayıda asker gönderdiğini söyleyen Lappo, Ukrayna'nın provokasyon peşinde olduğunu ve Belarus'ta saldırı planladığını öne sürdü.

ORTAK ASKERİ GÖREV GÜCÜ KONUŞLANDIRILACAK

Ukrayna, geçen hafta Belarus'taki büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını ve Belarus'a saldırı hazırlığı iddiaları nedeniyle Ukrayna'ya nota verdiğini aktarmıştı. Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko da Ukrayna'nın sınıra on binlerce asker gönderdiğini söylemişti. Lukaşenko son olarak Rusya’yla sınıra ortak askeri görev gücü konuşlandıracaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Belarus, Rus askerlerinin ülkeye girişine de izin vermişti.

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