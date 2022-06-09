Belçika Kralı: Geçmişteki sömürge rejimi için derin pişmanlıklar içindeyim

Belçika Kralı Philippe, 7 Haziranda çıktığı altı günlük Demokratik Kongo ziyaretinde, atalarının Kongo'da yürüttükleri sömürge rejiminden dolayı pişmanlık içinde olduğunu belirtti. Belçika Kralı Sömürge rejimi bu haliyle sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim, paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşitsiz bir ilişkiydi ifadelerini kullandı.

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Demokratik Kongo ziyaretinin ikinci gününde konuşma yapan Belçika Kralı Philippe, Belçikalıların Kongo’ya ve halkına derin sevgi beslemesine rağmen atalarının Kongo’ya karşı yürüttüğü sömürge rejiminden dolayı derin pişmanlıklar içinde olduğunu dile getirdi.

Kral konuşmasında Pek çok Belçikalı, Kongo’ya ve halkına içtenlikle bağlı olmasına ve (onları) derinden sevmesine rağmen, sömürge rejimi bu haliyle sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim, paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşitsiz bir ilişkiydi. İstismar ve aşağılamalara yol açtı dedi.

Kongo’ya ilk seyahati sebebiyle Demokratik Kongo halkının ve sömürge rejiminden mustarip olanların önünde, geçmişteki bu yaralar için en derin pişmanlıklarını teyit ettiğini belirten Belçika Kralı, derin pişmanlıklar içinde olduğunu ifade etti.

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