Belçika’da 55 hakim ve savcı hapse girdi

Belçika'nın başkenti Brüksel’in Haren bölgesinde yeni yapılan cezaevinin ilk konukları, 55 Belçikalı hakim ve savcı oldu.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belçika’da 55 hakim ve savcı ülkenin Harren bölgesine açılan yeni bir cezaevine gitti. Cezaevi koşullarını ilk elden deneyimlemek, içeri attıkları kişilerin hangi şartlarda kaldıklarını, ne gibi durumlarla karşılaştıklarını görmek isteyen hakim ve savcılar, “iki gün gönüllü mahkum” oldu.

Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, bu deneyle yargının daha sağlam temellerle ceza vermesinin mümkün olabileceğini söyledi.

CEP TELEFONU YASAK, EŞİT MUAMELE

Cezaevi koşullarının mümkün olduğunca gerçekçi şekilde yaşatılması için önlemler alındı. Hakim ve savcılara cep telefonu yasaklandı. Gardiyanlar, normal mahkumlara nasıl davranıyorlarsa öyle davranmaya çalışıldı. Çamaşır ve mutlak için çağrılar yapıldı. Hakim ve savcılar, normal mahkumlarla aynı hücrelere konulmadı ve isteyene, istediği zaman cezaevinden çıkma hakkı tanındı. Ancak tutuklulukları Pazar öğleden sonraya kadar devam edecek. Yeni cezaevi ise eylül sonunda ilk gerçek mahkumlarını kabul etmeye başlayacak.

İlginizi Çekebilir Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Türkiye'de öldü

İlginizi Çekebilir Bıçakla tehditler savuran kadın öğretmene hapis cezası