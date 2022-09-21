Belçika’da işçiler greve gitti

Belçika'da çalışanlar, artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

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Belçika’daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine greve giden binlerce çalışan, Brüksel’in merkezindeki Monnaie Meydanı’nda bir araya geldi.

İşçi sendikaları temsilcileri, meydanda yaptıkları konuşmada, enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesini ve ücretlerin yaşam maliyetindeki artış seviyesinde yükseltilmesini istedi.

Sendikaların kırmız, mavi ve yeşil renkte kıyafetlerini giyen binlerce işçi, ana yolları kullanarak ve sloganlar atarak Belçika İşveren Federasyonu önünden yürüdü. Protesto, Mont des Arts Meydanı’nda son buldu.

Göstericiler, “Yakıt alamıyoruz”, “Maaşımız yetmiyor”, “Krizdeyiz”, “Hayat çok pahalı”, “Vergiler artıyor ama ücrete zam yok”, “Enerji çok pahalı” yazılı afiş ve pankartlar açtı.

Protestocular, özellikle enerji kriziyle birlikte alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerin derhal yükseltilmesini istedi.

Protestoya katılan Nic Gortz, “Maaşım, kira ve enerji faturalarına yetmiyor” dedi. “Maaşım 1300 avro. 700 avro kira ödüyorum. Enerji faturam 650 avro oldu. Aya hesabımda eksi 50 avroyla başlıyorum” diyen Gortz, çocuğunu beslemekte zorlandığını söyledi.

İnsanların çok kızgın olduğuna dikkati çeken Gortz, enerjide fiyat artışının engellenmesi ve ücretlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Göstericilerden Riet Vandeputte de, “Belçika’da enerji fiyatları çok yüksek ve ücretlerimiz yükselmiyor” diye konuştu.

Siyasetçilerin bu durumu anlamaları ve enerji fiyatlarının sınırlandırmaları gerektiğini belirten Vandeputte, “Çalışanlar için bu kış çok zor gelecek.” ifadesini kullandı.

Emeklilerin de zor durumda olduklarını anımsatan Vandeputte, yıllarca çalışan emeklilerin evlerini ısıtacak parası kalmadığına dikkati çekti.

Vandeputte, ücretelerin ve emekli aylıklarının derhal yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Grev nedeniyle Brüksel’deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle şehrin metro, tramvay ve otobüs seferleri azaltıldı.

Son aylarda Belçika’da enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltti.

Belçika’da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Belçika’da ağustos ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 106,9, elektrik fiyatı yüzde 57,2, kalorifer yakıtı fiyatı yüzde 52,6 artış gösterdi. (AA)

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