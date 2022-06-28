Abone Ol

Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması: Biden ile görüşecek

Bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Beyaz Saray'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:51 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması: Biden ile görüşecek

Bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi liderlerden dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etme kararı alan Türkiye’nin bu hamlesi zirvenin kritik gündem başlıklarından biri olurken, Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği duyuruldu.

Açıklamada, “Madrid’deki zirvede liderler ittifakı kolektif güvenlik ve savunma alanlarında güçlendirecek tarihi kararlar alacaktır” denildi.

Gözler NATO zirvesinde: Finlandiya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması İlginizi Çekebilir Gözler NATO zirvesinde: Finlandiya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması Biden'ın NATO sınavı: Üç ana başlık gündemde İlginizi Çekebilir Biden'ın NATO sınavı: Üç ana başlık gündemde

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Finlandiya İspanya İsveç Joe Biden NATO Rusya Türkiye Ukrayna