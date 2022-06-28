Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması: Biden ile görüşecek
Bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Beyaz Saray'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi liderlerden dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etme kararı alan Türkiye’nin bu hamlesi zirvenin kritik gündem başlıklarından biri olurken, Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği duyuruldu.
Açıklamada, “Madrid’deki zirvede liderler ittifakı kolektif güvenlik ve savunma alanlarında güçlendirecek tarihi kararlar alacaktır” denildi.