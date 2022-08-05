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Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var

ABD’nin başkenti Washington’ı etkileyen fırtınada Beyaz Saray’ın çevresindeki bir ağacın altında duran 4 kişi, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var

ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Başkent Washington'ı etkileyen fırtınada Beyaz Saray'ın çevresindeki bir ağacın altında duran 4 kişiye yıldırım çarptı. Yaralananlara ilk müdahaleyi Beyaz Saray'da görevli gizli servis çalışanları yaptı.

Yetkililer, yaralanan 4 kişinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dün akşam için Washington'da şiddetli gök gürültüsü ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

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