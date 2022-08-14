Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi iyileşti: Espri yapmaya başladı

1988'de yayınladığı Şeytan Ayetleri isimli romanıyla uluslararası kamuoyunu ikiye ayıran yazar Salman Rüşdi'nin önceki gün gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrasında sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

Sozcu.com.tr

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75 yaşındaki Hindistan doğumlu İngiliz yazar Salman Rüşdi’ye yönelik bıçaklı saldırı uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 kez bıçaklanan Rüşdi’nin sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı.

1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri (The Satanic Verses) adlı romanı ile büyük tepki çeken ve İran'ın yazar hakkında 33 yıl önce ölümünü talep eden bir fetva vermesine neden olmuştu.

Bugün ABD medyası Rüşdi’nin durumunun iyiye gittiğini yazarken, artık entübe olmadığını da duyurdu. Rüşdi’nin arkadaşı Aatish Taseer kişisel sosyal medya hesabından Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve halen hastanede tedavi olduğunu söyledi.

Taseer daha sonra sildiği mesajında, Rüşdi’nin konuşabildiğini ve espri yapmaya başladığını söyledi. Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie ise Associated Press’e yaptığı açıklamada, Taseer’in paylaşımının doğru olduğunu ve Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktardı.

“POLİS BİR ŞEY YAPMADI”

Öte yandan İngiltere’nin popüler medya kuruluşlarından Daily Mail’in internet sitesinde saldırı anına anbean tanık olan ve Rüşdi’ye ilk müdahale eden isimlerden olan Dr. Martin Haskell açıklamaları yer aldı.

Haskell, saldırı sırasında iki polis memurunun olay yerinde olduğunu fakat polislerin saldırıyı sadece uzaktan izlediğini söyledi. Etkinlik katılımcılarının Rüşdi’ye yardım ettiğini söyleyen Haskell, “İzleyiciler saldırganı engellemeye çalıştı. Polis ve şerifin olmasına rağmen sahneye çıkıp Rüşdi’yi bıçakladı” dedi

Haskell, “Muhtemelen birkaç gündür buralarda bölgeyi analiz ediyordu. Bu spontane olan bir şey değildi” ifadesini kullandı.

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