Biden, ABD’de son 30 yılın en önemli silah kontrolü yasasını onayladı

ABD Başkanı Biden, ülkede son 30 yılda bireysel silahlanmaya karşı atılan en önemli adım olarak görülen tasarıyı imzaladı. Biden, ülkede patlak veren kürtaj tartışmalarının gölgesinde tasarıyı onayladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 30 yılın en önemli silah kontrolü tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.

Senato ve Temsilciler Meclisi, silah kullanımıyla ilgili önlemleri içeren paketi hafta içinde kabul etmişti. Tasarı, ülkede silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını ve silah kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Biden daha önce tasarı için “İki partinin desteklediği bu karar Amerikalıları koruyacak. Okuldaki çocuklar ve toplum daha güvende olacak” demişti.

ABD’DE SİLAHLI SALDIRILAR ARTTI

Geçen ay Teksas’taki bir ilkokula düzenlenen saldırıda 19’u çocuk 21 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede silah kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Silahlı saldırıların sürdüğü ülkede silah lobisi de silahlanmanın kısıtlanmasına karşı çabalarını sürdürüyor. ABD Anayasa Mahkemesi, hafta içinde silah hakkını güvence altına alan ve kamusal alanda hafif silah taşımanın anayasal hak olduğunu öngören bir kararı kabul etmişti.

Biden'ın imzası, ABD Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 50 yıllık “Roe Wade’e karşı” kararını iptal ederek ülkede kürtajın anayasal bir hak olmadığına hükmetmesinin ardından geldi.

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