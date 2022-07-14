Biden kural tanımadı, herkesin elini sıktı

ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Covid-19 nedeniyle önceden açıklanan kimsenin elini sıkmama kuralını defalarca yıktı, neredeyse tüm yetkililerle tokalaştı. Biden’ın asıl niyetinin, tartışma yaratan Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Selman’la kameralar önünde el sıkışmamak olduğu iddiaları daha önce ortaya atılmıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, dün başladığı İsrail ziyaretinde Covid-19 önlemleri gereği önceden açıklanan tokalaşmama kuralını defalarca bozdu.

Biden, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda kendisini karşılayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Yair Lapid'le yumruk tokuşturma hareketiyle selamlaştı. Ancak, birkaç dakika sonra bir araya geldiği eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıktı.

Ayrıca yakın temasın olduğu karşılama töreninde kimsenin maske takmaması da dikkat çekti.

ABD Başkanı, bir saat kadar sonra düzenlenen savunma toplantısında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Kudüs'teki Holokost anıtındaki törende de Başbakan Lapid'in elini sıkarken kameralara yakalandı.

Son dönemde gafları ve sık sık düşmesiyle dikkat çeken Biden, Holokost tanıklarıyla da el sıkışarak Beyaz Saray tarafından resmen açıklanan tokalaşmama kuralını defalarca ihlal etti.

‘ASIL AMAÇ SELMAN’IN ELİNİ SIKMAMAK’

Beyaz Saray, Biden'ın İsrail'den sonra Suudi Arabistan'a da gideceği gezi öncesinde ABD Başkanı'nın Covid kuralları kapsamında yetkililerin elini sıkmayacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Air Force One uçağındaki gazetecilere yaptığı açıklamada Biden'ın yarın gideceği Suudi Arabistan'da da tokalaşmama kuralını sürdüreceğini söylemesi de soru işareti yarattı. Bazı siyasi uzmanlar, Biden'ın Covid önlemleri için değil arasının açık olduğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la el sıkışmamak için bu kararı aldığını düşünüyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nin 2018'de İstanbul'da öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracakları sözü veren ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret ABD'de tepkilere yol açıyor. Biden, geçen hafta Washington Post gazetesine yazdığı makalede eleştirilere yanıt vererek Suudi Arabistan'la temasın ABD için önemli olduğunu belirtmişti.

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