Biden, Ukrayna işgali için ilk kez “soykırım” dedi

ABD Başkanı Biden, "Evet, eylemlerin soykırım olduğunu söyledim çünkü Putin'in Ukraynalı olma fikrini ortadan kaldırmak istediği gün geçtikçe daha açık hale geldi ve bu yönde kanıtlar artmaya devam ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın hedeflerine ulaşmak için Ukrayna’daki operasyonu devam ettireceğini açıklarken, ABD Başkanı Joe Biden ilk kez Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin bir soykırım olduğunu söyledi.

Biden dün gazetecilere “Evet, eylemlerin soykırım olduğunu söyledim çünkü Putin’in Ukraynalı olma fikrini ortadan kaldırmak istediği gün geçtikçe daha açık hale geldi ve bu yönde kanıtlar artmaya devam ediyor” dedi.

Biden, bugüne kadar birçok kez Putin’i bir savaş suçlusu olarak nitelendirmişti, ancak dünkü konuşmasında Rusya’yı soykırımla suçlayarak tutumunu sertleştirdi. Biden, “Uluslararası hukukçuların eylemlerin soykırım olup olmadığına karar vermesini bekleyeceğiz, ancak benim gördüğüm kadarıyla soykırım” diye konuştu.

Rusya, savaşın başlangıcından bu yana sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddetmiş ve Batılı devletlerin savaş suçu suçlamalarını kurmaca olarak nitelendirmişti.

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