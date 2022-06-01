Biden Ukrayna’ya gelişmiş silah göndermeye karar verdi: HIMARS

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 98 gündür devam ederken ABD'den dikkat çekici bir hamle geldi. Biden, Ukrayna'ya çok gelişmiş silah sistemleri gönderileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna savaşı devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, dikkat çekici bir açıklama yaparak Washington yönetiminin aldığı kararı duyurdu.

Biden, ABD’nin Ukrayna’ya gelişmiş füze sistemlerini göndereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu silahların HIMARS kısaltmasıyla da bilinen (çok roket atar sistem) olduğu belirtildi.

Uluslararası kamuoyu ve uzmanlar bu silahların savaşın gidişatını değiştirebileceği yorumunu yaptı. Taşınabilir bir birim olan HIMARS’lar arka arkaya çoklu hassas güdümlü füze fırlatma özelliğine sahip. 98 gündür devam eden savaşta Rusya ve Ukrayna bu tür silahlar kullanırken HIMARS’ın daha gelişmiş ve üstün teknolojiye sahip olduğu belirtildi.

M142 HIMARS sistemi, şu an kullanılanlarda daha modern, daha hafif ve daha kolay taşınabilir olduğu için öne çıkıyor.

Önceki modellere göre menzili çok daha geniş olan M142 modelinin 80 kilometreye varan uzaklıktaki hedefleri vurabildiği de aktarıldı.

ABD’nin Ukrayna’ya bu gelişmiş füze sistemini, bazı bölgelerde Rusya’nın etkisini artırmasından sonra gönderme kararı aldığı da belirtildi.

ABD’nin gönderdiği M142, önceki model olan M270’den tam üç kat daha fazla füze taşıyabiliyor. ABD, Ukrayna’ya 300 kilometre menzili olan ATACMS sistemini göndermeyeceğini de hatırlattı.

Bu sistemin çalışma prensibini öğretmek için Ukraynalı askerlerin eğitim almasının gerektiği de belirtildi.

GPS aracılığıyla yolunu bulan HIMARS’lar 80 kilometrelik menzil ile Rusya’nın silah ve mühimmatlarını vurabilecek kapasitede.

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