Biden yönetimi harekete geçti: ‘Kamikaze İHA’lar’ Ukrayna’ya gönderilebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı. Tasarı kapsamında, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı da açıklandı. ABD Basını, Beyaz Saray onaylarsa, Switchblade kamikaze İHA'ların da Ukrayna'ya gönderilebileceğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'daki savunma desteğine 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonunu içeren ve toplamda 1,5 trilyon dolar değerindeki finansman tasarısını imzaladı.

Tasarı ile 13,6 milyar dolarlık fon, Ukrayna savunmasını güçlendirmek, Rusya ekonomisini engellemek ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş sivilleri desteklemek için ayrıldı. Biden, Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık askeri yardım gönderileceğini de duyurdu.

Askeri yardım kapsamında, Biden’ın Ukrayna’ya ABD yapımı kamikaze ‘sustalı’ insansız hava araçları göndermeyi düşündüğü de belirtildi. İHA’lar ABD’de Switchblade ismiyle biliniyor ve 300 ve 600 bıçaklı olmak üzere iki farklı türü bulunuyor.

Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan İHA’ların, kilometrelerce öteden Rus topçularını veya tanklarını isabetli bir şekilde hedefleyebilecek son teknoloji güdümlü füzeler olduğu açıklandı.

80 KİLOMETRE UZAKLIĞINDAKİ TANKLARI VURABİLİR

Yaklaşık 80 kilometre uzaklığındaki Rus tanklarını etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip bu kamikaze İHA’lar uzaktan kumanda edilebilmesi, küçük boyutu, hafifliği ve nispeten daha ucuz maliyeti ile öne çıkıyor.

Bu İHA’ların 2020 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran askeri komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde de kullanıldığına inanılıyor.

Washington DC merkezli AeroVironment tarafından tasarlanan insansız hava araçları, bir zırhlıyı veya tankı yok etmeden önce 40 dakika boyunca hedef üzerinde uçabiliyor. Sırt çantasına sığabilecek büyüklükte tasarlanan ve kurulumu 10 dakika süren İHA’lar 150 bin dolara mal olan Hellfire füzesine kıyasla 6 bin dolarlık ‘nispeten’ uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

İHA ÜRETİCİSİNDEN ‘UKRYANA HALKININ YANINDAYIZ’ AÇIKLAMASI

İHA’ların üreticisi, AeroVironment firması, yayımladığı mesajda “Ukrayna halkının ve tüm NATO’nun yanındayız.” ifadelerinde bulundu.

ABD, Ukrayna’ya bu öldürücü insansız hava araçlarını verip vermeme konusunda henüz net bir karar bildirmedi. Ancak Kongre yetkilileri, Beyaz Saray’ın karar üzerinde kafa yorduğunu belirtti.

Katil kamikazelerin tedariki onaylanırsa, Rus birlikler için özellikle şehir içlerinde meydana gelen çatışmalarda daha çok kaybın yaşanmasına olası gözüyle bakılıyor…

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından bu yana Avrupa’da konuşlandırılan yaklaşık 15 bin askere ek olarak bölgeye daha fazla asker göndermeyi düşündüğünü öne sürdü.

Ancak ABD’li yetkililer, defalarca ABD birliklerini Ukrayna’ya göndermeyi reddeden Biden’ın şimdi daha fazla asker göndermesinin beklenmediğini söyledi.

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