Biden’a partisinde destek azalıyor: Artık yaşlandı

Gaflarıyla sık sık gündeme gelen “ABD’nin en yaşlı başkanı” Joe Biden’ın ilerleyen yaşı ve sağlığı, partisi ve kurmayları arasında da endişeye yol açıyor. ABD yönetiminden kaynaklar, 79 yaşındaki Biden’ın son birkaç yılda görünür şekilde yaşlandığını ve enerjisinin artık “eskisi gibi olmadığını” söyledi. ABD Başkanı’nın geçen ay bir toplantıda Beyaz Saray yetkililerinin kendisine hazırladığı “talimat listesi”ni yanlışlıkla kameralara göstermesi gündem olmuştu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde gafları, dil sürçmeleri ve sık sık tökezlemesi nedeniyle eleştirilere hedef olan “ABD'nin en yaşlı Başkanı” Joe Biden'ın ilerleyen yaşının kurmayları ve Demokrat Parti içinde de tartışmalara yol açtığı belirtildi.

New York Times gazetesi, 79 yaşındaki Biden'ın ikinci dönemde de başkanlığa aday olma isteğinin, en yakınlarının ve bazı Demokratların itirazlarına yol açtığını yazdı. Habere göre ABD'lilerin büyük kısmı, Biden'ın yeniden yarışmak için çok yaşlı olduğunu düşünürken Demokrat Parti'deki birçok isim de Biden'ın başkanlığa yeniden aday olmasını istemiyor.

YARDIMCILARI SÜREKLİ KONTROL EDİYOR

Beyaz Saray yetkilileri ve yönetimden eski isimler, Biden'ın hâlâ aktif olduğunu ve gece geç saatlere kadar çalıştığını, ancak son birkaç yılda görünür şekilde yaşlandığını ve enerjisinin artık “eskisi gibi olmadığını” ifade ediyor. New York Times'ın haberine göre yardımcıları, zaman zaman yürürken sendeleyen ve konuşmalarında dili sürçen Başkan'ı sürekli olarak kontrol ediyor.

Biden, seleflerinden çok daha az konferansa katılıyor ve röportaj veriyor, yardımcıları hafta sonlarında Başkan'ın mümkün olduğunca dinlenmesi için çaba harcıyor.

Daha önce uzun yıllar başkanlık danışmanlığı yapan David Gergen, “80 yaşından sonra başkanlık için yarışmanın uygun olmadığını düşünüyorum” dedi. Öte yandan 2024 başkanlık seçimine adaylığını koyması beklenen eski Başkan Donald Trump da 76 yaşında.

Biden birçok defa muhalefetin “bilişsel olarak başkanlık yapacak kapasiteye sahip olmadığı” iddiasını reddetmişti. Biden'ın kasımda açıklanan tıbbi incelemesinde ise başkanda atrium kasılması olduğu belirlenmişti.

TALİMAT LİSTESİ İFŞA OLMUŞTU

Biden, geçen hafta Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan “cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku” şeklindeki notları da okumuştu.

ABD Başkanı'nın geçen ay bir toplantıda Beyaz Saray yetkililerinin kendisine hazırladığı “talimat listesi”ni yanlışlıkla kameralara göstermesi de gündem olmuştu. Biden'ın yanlışlıkla gösterdiği kağıt parçasında, ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı.

– Roosevelt Odası'na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler'e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

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