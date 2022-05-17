Biden’dan İsveç ve Finlandiya’ya davet

NATO'ya üyelik süreçleri uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Finlandiya ve İsveç'e bir davet ABD'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de hız kazanırken Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Beyaz Saray’a davet ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamada Biden’ın iki lider ile “Avrupa’nın güvenliği ile birlikte küresel sorunlarda yakın iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’ya destek” konularını görüşeceği belirtildi.

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