Biden’ın Gizli Servis ekibi, Güney Kore’de olay çıkardı
Güney Kore ziyaretinde ABD Başkanı Biden’a eşlik etmek üzere ülkeye gönderilen iki Gizli Servis yetkilisi, eğlenmek üzere çıktıkları gece turunda kavgaya karıştı.
Güney Kore ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik etmesi planlanan iki Gizli Servis yetkilisi, ülkede kavgaya karıştıktan sonra ABD'ye geri gönderildi.
Biden'ın ziyareti öncesinde Güney Kore'ye giden Gizli Servis üyeleri, önceki gece başkent Seul'de barları dolaşarak eğlenmek istedi. Korumalardan ikisinin bir taksi şoförüyle kavga ettiği bildirildi.
Olayda gözaltına alınan olmazken Seul polisi soruşturma başlattı.
Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, görev dışında yaşanan olayın kurallara aykırı olabileceğini ve durumun araştırıldığını bildirdi. İki görevlinin araştırma süresince izne gönderildiği açıklandı.
Biden'ın dün başlayan Güney Kore gezisi, Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.