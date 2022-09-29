Biden’ın kafası yine karıştı, ölen Kongre üyesini sahneye çağırdı

Son dönemde tuhaf hareketleri ve dil sürçmeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, dün yeni bir gafa daha imza attı.

Sozcu.com.tr

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“ABD'nin en yaşlı Başkanı” olan 79 yaşındaki Joe Biden, dün bir etkinlikte yakın zamanda hayatını kaybeden Kongre üyesi Jackie Walorski'nin salonda olup olmadığını sorarak herkesi şoke etti.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir sağlık etkinliğinde konuşma yapan Başkan Biden, geçen ay trafik kazası sonucu ölen Temsilciler Meclisi üyesi Walorski'yi sahneye çağırdı. Walorski ve diğer Kongre üyelerinin ABD'de açlıkla mücadele için yürüttüğü çalışmaları öven Biden, “Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada değil” dedi.

Kadın Temsilciler Meclisi üyesi Jackie Walorski, iki Kongre çalışanıyla beraber geçen ay Indiana'da geçirdiği araba kazasında 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Biden o dönemde Walorski için bir taziye açıklaması yayınlamıştı.

TALİMAT LİSTESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sık sık akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde eleştirilerle karşı karşıya kalan ve selefi olan rakibi Donald Trump'ın “bunak” dediği Biden, kasım ayında 80 yaşına girecek. Anketler, ileri yaşı nedeniyle Demokratların büyük bölümünün Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde yarışmasını desteklemediğini gösteriyor.

ABD Başkanı'nın geçen haziranda Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantıda elindeki tuttuğu “talimat listesi” gündem olmuştu. Kameralar tarafından görüntülenen notta, Biden'ın neler yapacağı ayrıntılı olarak madde madde sayılıyordu.

Nottaki “Merhaba diyeceksin, oturacaksın, brifing vereceksin, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın” ifadeleri tartışma yaratmıştı.

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