Biden’ın NATO sınavı: Üç ana başlık gündemde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte İsveç ve Finlandiya'nın da üyelik için sinyal verdiği NATO'nun belki de geleceğini şekillendirecek zirveye geri sayım başladı. Madrid'deki kritik zirve öncesinde gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi. Biden'ın önünde üç önemli konu var...

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Bu hafta bütün dünyanın gözü kulağı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne çevrildi. Bugün başlayacak zirvede en önemli başlık İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği olurken, zirve, ABD Başkanı Joe Biden için de önemli bir sınav olacak.

ABD merkezli yayın kuruluşu Fox News’in NATO’ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Madrid’deki zirve Biden için de büyük bir sınav olacak.

ABD hükümeti, yaygın olarak dünyanın en güçlü askeri organı olan 30 üyeli Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün lideri olarak konumlandırılıyor. Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı olan Marshall Billingslea, Fox News’a NATO zirvesi ile ilgili yaptığı açıklamada, masada olması beklenen üç önemli konuya değindi. Billingslea, “Bu NATO Zirvesi, Biden’ın liderliği için çok önemli bir sınav.” ifadelerinde bulunurken, masada olması beklenen üç temel konuyu anlattı.

‘BİDEN, DİĞER ÜLKELERİ İKNA ETMELİ’

Eski NATO Genel Sekreteri, Biden’ın ilk olarak Türkiye ile bir anlaşmaya vararak Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin önünü açması gerektiğini vurguladı. Billingslea, “İkinci olarak Biden, Ukrayna’ya askeri yardım konusunda diğer ülkeleri ikna etmeli. Özellikle Almanya gibi ‘sözde hizmet veren” ülkelerin Ukrayna’ya önemli silahlar göndermesini sağlamalı.” dedi.

Hudson Enstitüsü’nde de akademisyen olan Billingslea şöyle devam etti: “Üçüncü olarak, ittifakı reaktif konumundan Baltık’ta kalıcı olarak yerleşik güçlere sahip olacak bir konuma taşıması gerekiyor. Bunlardan herhangi birini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği açık bir soru. NATO’daki meslektaşlarına yanıt vermesine yardımcı olması gereken son bir konu da kuşkusuz Çin olacaktır” dedi.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Washington’daki Jamestown Vakfı’nın Rusya ve Orta Doğu meselelerinden sorumlu üyesi Theodore Karasik da Fox News’a yaptığı açıklamada, “Birçok farklı aktör Biden’ın dış politika gündemini zayıflık işaretleri için izliyor” dedi.

Öte yandan zirvede merak edilen konulardan biri de “ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan'la özel bir görüşme gerçekleştirecek mi?” sorusu. Zira göreve geldiği günden beri Türkiye'ye ve Erdoğan'a karşı mesafeli davranan ve ABD'nin önceki başkanı Donald Trump'ta olduğunun aksine nadiren iletişime geçen Joe Biden'ın Madrid'de Erdoğan'a Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri ile ilgili baskı yapabileceği belirtiliyor.

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