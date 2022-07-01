Biden’ın Türkiye’ye F-16 verilmesini desteklemesi tartışma yarattı

Washington'da Yunan lobisinin en önemli aktörlerinden olan ABD'li senatörler Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmasına destek vermesine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini açıklaması ülkede kriz yarattı…

Biden dün yaptığı açıklamada, Hatırlayacağınız üzere aralık ayında onlara (Türkiye'ye) F-16 jetlerini satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz. Aralık ayından bu yana bu konu hakkındaki görüşümü değiştirmedim” demişti. Bu sözler Washington’da yoğun lobi faaliyetleri yapan Yunan ve Rum lobisinin tepkisini çekti.

MİÇOTAKİS’İN ZİYARETİNİ HATIRLATTILAR

Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD’li senatörler Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, Biden’ın sözlerine çok sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “Geçen ay Washington’a gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ziyaretinde Türkiye’nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Başkan Biden’ın Türkiye’ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu” denildi.

Cumhuriyetçi siyasetçiler Miçotakis’in geçen ay yaptığı ziyarete gönderme yaparak, Yunanistan Başbakanı’nın bazı konularda Biden’ı uyardığını da hatırlattı. Senatörler, açıklamada, böyle bir satışa karşı olduklarını ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde de buna karşı olduklarını dile getireceklerini de belirttiler.

Malliotakis, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin üyesi olarak öne çıkıyor. Bilirakis ise 2013’te kurulan CHIA isimli lobinin kurucularından ve eş başkanlarından biri.

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