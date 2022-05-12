Biden’ın Türkiye’ye silah satışına ABD’li siyasetçilerden destek geldi

ABD Başkanı Joe Biden dün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye silah satışı için Kongre'de nabız yokladı. Türkiye'ye küçük silah satışını içeren bir paketi gündeme getiren Biden'a ABD'li siyasetçilerden destek geldi. Reuters haber ajansı ise Biden'ın teklifinin arka planını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda ilişkilerin kötüye gittiği Ankara-Washington hattında dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi yaklaşık 300 ile 400 milyon dolar arasında olan ve küçük silahlarla birlikte donanım ve yazılım satışını içeren bir paketin onaylanmasını gündemine aldı. Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek için bu hamleyi yaptığı öne sürülürken ABD’li siyasetçilerin de yorumları dikkat çekti.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen ve Kongre’de Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’in bu teklif ile ilgili düşünceleri henüz bilinmezken, Dış İlişkiler Komitesi’ndeki üst düzey isimlerden Senatör Jim Risch, “Türkiye kritik bir NATO müttefiki ve benim onların F-16 satın almasına izin verilmesi yönünde açık fikirliyim. Fakat ciddi bir ikna sürecine girmeleri gerek, henüz orada değilim” dedi.

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, ABD’nin eski senatörlerinden ve kısa bir süre önce Türkiye Büyükelçiliği’ne atanan Jeff Flake’in de bu satışa destek verdiğini söyledi. Flake’e yakın kaynaklar, çiçeği burnunda büyükelçinin yakınlarına bu satışı desteklediğini söylediğini aktardı.

“SESSİZCE İPTAL EDEBİLİR”

Öte yandan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’tan da dikkat çekici bir haber geldi…

Ajans, Biden yönetiminin Kongre’ye resmi olmayan bir süreci başlatarak Kongre’de bu konuda nabız yokladığına dikkat çekti.

Makalede, “Kongre’yi bilgilendirmek, siyasetçilere bu silah satışını sessizce sorgulama ya da tamamen iptal etme fırsatını sağlayarak kamu karşısında ABD’nin müttefikleriyle sürtüşme yaşamasının da önüne geçecek” denildi.

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