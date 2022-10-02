Bir Alman Bakan ilk kez açıkladı: Putin ile savaştayız

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Biz Putin’le savaştayız. Onun psikolojik durumu bizi hiç ilgilendirmiyor“ dedi. Alman Savunma Bakanı Lambrecht ise, bu sözlere diplomatik biçimde, "NATO çerçevesinde hareket ediyoruz“ diye düzeltme getirdi.

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Almanya hem bir NATO üyesi hem de Doğu Avrupa'daki ilişkileri nedeniyle Ukrayna'ya sonuna kadar destek verirken, ilk kez bir kabine üyesinden “Biz de bir anlamda savaştayız” açıklaması geldi.

Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması görüşlerini Twitter hesabı üzerinden yorumlayan SPD'li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, “Biz Almanya olarak Putin'le savaştayız. Şimdi onun önünde diz çökmeyi önerenlerin bundan beklentisi nedir?” diye yazdı.

“RUHU HİÇ DE ÖNEMLİ DEĞİL”

Lauterbach, Putin'in psikolojik durumunun tartışılması ile ilgili olarak da, “Biz onun psikoterapistleriyle değil, Putin'le savaştayız. Ukrayna'nın kurtuluşu ve zaferi tutarlı bir şekilde sürdürülmeli. Putin'in ruhunun bununla başa çıkıp çıkamayacağı ise önemli değil“ ifadelerini kullandı.

Bakanın bu sözlerine Alman hükümetinin başka bir bakanından cevap geldi. Savunma Bakanı Christine Lambrecht, “Biz savaş partisi değiliz, olmayacağız da. Savaşa baştan beri taraf değiliz ve NATO çerçevesinde hareket ediyoruz“ diyerek diplomatik bir düzelme yaptı.

RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve dört bölgenin ilhak kararının tanınmadığı bir protesto notası ile Rusya'ya bildirildi.

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