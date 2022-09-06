Bir gecede evlerin kapılarında ve posta kutularında belirdi: Şehirdeki gizemli işaretler tartışılıyor

Avustralya'nın Adelaide kentinde bir gecede bazı evlerin kapılarında ve posta kutularında beliren gizemli işaretler gündem oldu...

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Adelaide kentinde evlerin kapılarından, posta kutularına kadar şehrin bazı noktalarında ortaya çıkan işaretler paniğe neden oldu.

Bir sabah uyanan şehir sakinleri, evlerinin kapısında, şehirdeki boruların üzerinde hatta posta kutularında gizli işaretleri görünce şoke oldu.

Bazılarında karalanmış dört paralel çizgi varken, diğerlerinde “NT” ve “S” işaretleri çizildiği görüldü.

‘MAHALLEDE BİRÇOK KİŞİNİN EVİ İŞARETLENMİŞTİ’

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kent sakinleri çevrelerinde gördükleri ilginç işaretlerin fotoğraflarını paylaştı, ‘işaretlerin ne anlama geldiğini’ sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu işaretleri bahçemizdeki çitte ve arka kapı girişimizde bulduk. Bir gecede ortaya çıktılar. Ev hırsızlık için işaretlenmiş olabilir mi?” dedi. Reddit’e konuyla ilgili yazı yazan ve ismi açıklanmayan kişi, “Mahalleye baktım ve bloğumuzun her iki köşe evinin de posta kutularının işaretlenmiş olduğunu fark ettim.” dedi.

Başka bir kullanıcı de evlerinin arka kapısında benzer bir işaret bulduklarını söylerken. “Dört çizgi çizilmişti. Arka kapıda duruyordu. Oradan geçen birkaç kişi gördük ama onlarla bağlantılı mi bilemiyoruz.” dedi.

HIRSIZLARIN TAKTİĞİ Mİ?

Diğer kullanıcılar, işaretlemelerin muhtemelen hırsızlar tarafından yapıldığını ve çizgilerin evi kaç gündür izlediklerini temsil ettiğini öne sürdü. Sosyal medyada gündem olan resimlerde görülen NT’nin ‘tehdit yok’ anlamına geldiği, ‘S’nin ise ‘güvenli’ (secure) demek olduğu öne sürüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Evinizde güvenlik, köpek, kamera vb yoksa NT yazmışlardır. Yani ‘tehdit yok’ demektir.” dedi.

Bir başka kullanıcı ise bir an önce işaretlerin silinmesinin daha güvenilir olacağını söyledi. Bir başka Reddit kullanıcısı ise işaretler hakkında polise başvurduklarını söyledi.

MÜHENDİSLER Mİ İŞARETLEDİ?

Stoke-on-Trent’te yaşayan halk şimdi bir gecede beliren gizemli işaretlerin anlamlarını ararken, polis de bölgede devriyelerini sıklaştırdığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel basına ve sosyal medyada ortaya çıkanlara bakılırsa işaretlerin hırsızlıkla ilgili olması muhtemel görünüyor.

Ancak, bazı kişilere göre, olası sorunların kontrol edildiğini göstermek için mühendisler tarafından da bu tarz işaretler bırakılabiliyor.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası gözler Avustralya’dan gelecek haberlere çevrilirken, şimdilik işaretler gizemini koruyor…

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