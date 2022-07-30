Bir suçlunun idamını izlemeye gitti, kıyafeti nedeniyle kovuldu

ABD'nin Alabama eyaletinde muhabirlik yapan Ivana Hrynkiw Shatara, bir idam mahkumunun infazını izlemek için gittiği cezaevine 'eteği' yüzünden alınmadı. Genç kadın olayı sosyal medyadan duyururken, kıyafetlerini değiştirdikten sonra infaza katılabildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Alabama eyaletinde haber sitesi ‘AL.com’ adına çalışan muhabir Ivana Hrynkiw Shatara, bir idam mahkumunun infazını izlemek için gittiği cezaevine alınmadı.

1994 yılında 26 yaşındaki eski kız arkadaşı Faith Hall’u vurarak öldüren Joe Nathan James Jr, suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. James Jr’ın infazı için önceki gün Alabama Ceza İnfaz Departmanı’na giden muhabir Shatara, bir yetkilinin eteğinin çok kısa olduğunu söylemesi üzerine bir infaza katılırken kıyafetini değiştirmek zorunda kaldı.

Olayın duyulmasının ardından kendisine ‘kıyafetinin uygun olmadığı’ söylenen Shatara’ya meslektaşları sahip çıktı. Aynı haber kanalından bir muhabir benzer bir eteği hiçbir sorun olmadan defalarca giydiğini iddia ederken, Alabamalı yetkilileri suçladı.

Alabama Islah Departmanındaki (ADOC) bir yetkilinin, genç kadını kıyafetini değiştirmek için zorlamasının ardından, ‘burnu açık topuklu ayakkabılarının’ da uygunsuz olduğunu söylediği bildirildi.

Shatara bunun üzerine spor ayakkabı giyerek infaz salonuna geldi.

Olay, CBS’den bir muhabirin durumu sosyal medya yayınlamasının ardından ortaya çıktı. Shatara yaşananların ardından, Bu gece Alabama Ceza İnfaz Departmanı’ndan bir yetkili bana herkesin önünde eteğim çok kısa olduğu için infazı izleyemeyeceğimi söyledi. Bu eteği daha önce infaz izlerken ve işimle ilgili etkinliklerde fazlasıyla giydim.” dedi.

Shatara, “Şans eseri bir Birmingham TV istasyonundan çok nazik bir fotoğrafçı bana yağmurluğunu verdi.” dedi.

Olayla ilgili Alabamalı yetkililerden bir açıklama gelmedi.

İlginizi Çekebilir Korkunç olay: Eşini ve çocuklarını 17 yıl bir odaya hapsettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Denemek için giydiği kıyafeti çalıp kaçtı

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da uygunsuz görüntüye 'cinsel saldırı'dan tutuklama