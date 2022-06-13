Bir ülkede daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Maymun çiçeği virüsü vakaları Avrupa'da hızla artarken, bir vaka haberi de Romanya'dan geldi.

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Başta ABD, İspanya, Portekiz ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede ve kıtada arka arkaya tespit edilen maymun çiçeği virüsüne son olarak Romanya’da rastlandı.

Sağlık bakanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Romanya’nın başkent Bükreş’ten 26 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Bakanlık, virüs taşıyan kişinin tedavisinin karantinada sürdüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta Afrika dışında 1.000 tane maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıklamıştı. DSÖ geçen ay ise hastalığın küresel bir pandemiye neden olacağını düşünmediklerini belirtmişti.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.

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