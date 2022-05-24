Bir ülkede daha maymun çiçeği virüsüne rastlandı: Karantina açıklaması geldi

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü salgını endişesi yaşanırken bugün Slovakya ve Çekya'da ülkelerinde ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Almanya da maymun çiçeğine karşı yeni önlemler için harekete geçtiklerini açıkladı. Buna göre, hastaların izolasyon süresi de gündemde...

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ortaya çıkan maymun çiçeği salgını etkisini artırıyor. İlk kez Afrika’da ortaya çıkan ve son haftalarda Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtasına da yayılan maymun çiçeği virüsüne son olarak Çekya’da da rastlandı.

Çekya’dan yapılan açıklamada, ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Genelde Afrika’nın orta ve batı bölgelerindeki tropik lokasyonlarda ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100’ü geçti.

Bugün, Slovenya da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

ALMANYA’DAN KARANTİNA VE AŞI AÇIKLAMASI

Avrupa’da maymun çiçeği alarmı verilirken, Almanya, salgın daha şiddetli hale gelirse diye harekete geçti. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, 40 bin doz Bavyera Nordic’in BAVA.CO Imvanex çiçek aşısı sipariş edildiğini duyurdu. Lauterbach ayrıca, şimdilik salgını kontrol altına almak için enfekte olmuş kişilerin en az 21 günlük bir izolasyon süresinde tutulacağını açıkladı.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

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