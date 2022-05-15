Blinken açıkladı: Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında görüşmeler sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları’nın bir araya geldiği görüşmelerde konuştu.
Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme fırsatı bulduğunu belirtti. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına yönelik olumsuz tutumuna değinen Blinken, üç ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de değinen Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği’ni yakında açmayı planladıklarını duyurdu.