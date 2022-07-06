Bloomberg’den NATO yorumu: Erdoğan’ın taleplerine onay vermeye değdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte hız kazanan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili tartışmalar ve yorumlar devam ediyor... ABD medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’in internet sitesinde “Yazı işleri” imzasıyla yayınlanan analizde NATO’daki belirsizlik ve geçen hafta Madrid’de gerçekleşen zirvenin detayları ve yorumları yer aldı.

Analizde, “NATO, Putin’e doğru mesajı gönderiyor” başlığı kullanılırken, Finlandiya ve İsveç’in üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte Rusya’nın saldırganlığına daha kalabalık bir şekilde yanıt verildiğine dikkat çekildi. Geçen hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen zirvede Türkiye’nin tutumu da incelendi.

“TAM TERSİ OLDU”

Makalede, “Zirvenin en önemli olayı, henüz resmiyet kazanmadan önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermesiydi. Bunun karşılığında Erdoğan iki ülkeden Kürt terör örgütlerine desteği kesmesini ve Başkan Joe Biden’ın ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışına destek vermesini istiyordu” denildi.

Bloomberg’deki analizde, “Erdoğan’ın taleplerine yanıt vermek tatsız bir durum olsa da buna tamamen değdi” yorumu yapıldı. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının ittifak için büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, “Putin’e güçlü bir mesaj verildi. O Ukrayna işgaliyle NATO’yu zayıflatarak bölmeye çalıştı fakat tam tersi oldu” ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Financial Times'tan Erdoğan yorumu: NATO'ya şantaj uyguluyor ama...