BM’den ‘Ukrayna tahıl koridoru’ açıklaması

BM, İstanbul'da imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'dan güvenli tahıl sevkiyatı için detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler’in (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından ilk sevkiyatın bugünden itibaren gerçekleşebileceğini, ancak gemilerin güvenli geçişi konusunda “hayati önem taşıyan” detayların hâlâ görüşüldüğünü söyledi.

Griffiths, dün yaptığı açıklamada Türk, Rus ve Ukraynalı askeri yetkililerin İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde BM’den bir ekiple birlikte, geçen hafta imzalanan tahıl anlaşmasının standart operasyon prosedürleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. BM üyesi ülkelere dün akşam bilgi veren Griffiths, “şeytanın ayrıntılarda gizli” olduğunu ifade ederek “Anlaşma doğrultusunda ayrıntılı müzakereler yürütülüyor… Bu standart operasyon prosedürleri olmadan gemilerin güvenli geçişini sağlayamayız” dedi.

Şu ana kadar büyük bir sorun çıkmadığını belirten Griffiths, müzakere edilen konulardan birinin de koridorun tam koordinatları olduğunu söyledi.

Sevkiyat şirketleri ve gemileri sigortalayan şirketlerin, hem gemilerin hem de gemi mürettebatının mayın ya da saldırı tehdidi olmadan güvenli seyahat edeceklerinden emin olması gerekiyor. Bu maddeler genelde denizcilikte genel kabul görmüş olan standart operasyon prosedürleri kapsamında yer alıyor.

GEMİLER BUGÜN HAREKET EDEBİLİR

Griffiths “Konu limanlardan hareket etmeye hazır bir, iki hatta üç gemi değil. (Gemilerin) güvenli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor ve bu da koridorun tam olarak nerede olduğunu bilmemiz gerektiği anlamına geliyor” diye konuştu. Griffiths, “Limanlardan ilk gemilerin günler içerisinde, hatta yarın hareket edeceği konusunda umutluyuz” dedi.

Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatma operasyonunun insani değil ticari olduğunun altını çizen Griffiths, yoksul ülkelere öncelük verilmesini umduklarını söyledi ve özellikle neredeyse çeyrek milyon insanın açlık ile karşı karşıya olduğu Somali’ye dikkat çekti. Griffiths BM Dünya Gıda Programı’nın Ukrayna tahılı almayı “aktif şekilde değerlendirdiğini” söyledi.

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