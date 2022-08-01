Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, uluslararası futbol turnuvası düzenliyor
Bolivya’nın eski solcu lideri Evo Morales’in Copa Evo düzenlediği uluslararası futbol turnuvası ülkede tartışma yarattı.
Siyaset ve futbolun iç içe geçtiği Latin Amerika ülkelerinden Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales, Copa Evo (Evo Kupası) adıyla uluslararası bir futbol turnuvası düzenliyor.
Genç ekiplerin sahaya çıktığı Evo Kupası'nda Bolivya'dan 6, diğer Latin Amerika ülkelerinden de 6 takım katılıyor.
Öte yandan muhalefet, ulusal futbol federasyonunun solcu liderin adını taşıyan turnuvaya destek olmasını eleştiriyor. Durumu FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanan muhalefet partilerine göre ülkenin ilk yerli lideri olan Morales'in amacı, futbol sevgisinden çok 2025'te yapılacak seçimler için desteğini artırmak.
Futbola düşkünlüğüyle tanınan eski devlet başkanı ise turnuvanın uluslararası dayanışmayı güçlendireceğini savunuyor.
2019'da darbeyle görevinden indirilen Morales, bir yıl sonra partisinden Luis Arce'nin devlet başkanı seçilmesiyle sürgüne gittiği Arjantin'den ülkesine dönmüş ve coşkuyla karşılanmıştı.