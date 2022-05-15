Bombaların altında Eurovision sevinci: Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler gündem oldu

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının final gecesinde, Ukrayna galibiyetin sahibi olurken, Devlet Televizyonu muhabirinin ülkesinin kazandığı anları sığınaktan canlı aktardığı görüntüler gündem oldu.

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talya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının galibi Ukrayna oldu. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olmuştu.

Ukrayna’nın zaferi tüm ülkede sevinçle kutlanırken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy “Eurovision katılımcılarını ve konuklarını bir gün Ukrayna Mariupol'de ağırlamak için elimizden geleni yapacağız.” mesajı verdi.

Ukrayna devlet televizyonunda yarışmayı sunan ve yıllardır Ukrayna’nın Eurovision yorumcusu olarak bilinen Timur Miroshnychenko bu yıl ise izleyicilere sığınaktan seslendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bomba sığınağında yarışmayı yorumlayan Miroshnychenko’nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı ismin heyecanı anbean kameralara yansırken, zıplayıp sevinç çığlıkları attığı anlar paylaşım rekorları kırdı.

Görüntülerde bomba sığınağının yıpranmış ve tuğlaları görünen duvarları da dikkat çekti.

36 yaşındaki Miroshnychenko, 2007’den beri Ukrayna için düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını yorumluyor veya sunuyor.

Kalush Orkestrası, işgal sırasında Ukrayna için bir savaş marşı haline gelen Stefania şarkısını duygusal bir yorumla sunmuş ve tüm dünyadan büyük beğeni almıştı.

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