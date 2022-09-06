Boris Johnson böyle veda etti: Benden bu kadar millet

İngiltere'de skandallar sonucu istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson 'Benden bu kadar millet' diyerek başbakanlığa veda etti. Ülkede “yeni Demir Leydi” Liz Truss dönemi başlıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de art arda patlak veren skandallar sonucu istifa kararı alan Boris Johnson, başbakan olarak son konuşmasını bu sabah Downing Street’teki Başbakanlık Konutu önünde yaptı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, konuşmasına “Benden bu kadar millet” diyerek başlayan Johnson, hükümetinin başarılarını anlatarak yeni Muhafazakar Parti hükümetinin de başta enerji krizi olmak üzere güçlükleri aşacağını belirtti. Yeni Başbakan Liz Truss’a tam destek verdiğini söyleyen Johnson, partisine de “Liz Truss’ın arkasında birleşme” çağrısı yaptı.

Dün yapılan oylamada iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, birkaç saat içinde Johnson ile birlikte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i ziyaret etmek üzere İskoçya’daki Balmoral Kalesi’ne gidecek. Boris Johnson’ın istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e sunmasının ardından Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı olarak atanacak.

YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK SORUN, ENERJİ KRİZİ

Margaret Thatcher ve Theresa May’den sonra İngiltere’nin üçüncü kadın başbakanı olacak Truss’ın günün ilerleyen saatlerinde kabinesini açıklaması bekleniyor. Truss’ın kabinesinde, halen İş Dünyasından Sorumlu Bakan olarak görev yapan Kwasi Kwarteng’in Maliye Bakanı, Başsavcı olarak görev yapan Suella Braverman’ın İçişleri Bakanı; Eğitim Bakanı olarak görev yapan James Cleverly’nin ise Dışişleri Bakanı olarak atanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve Kültür Bakanı Nadine Dorries ise yeni kabinenin açıklanması öncesi istifa etti.

Liz Truss’ı yeni görevinde bekleyen ilk zorluk enerji kriziyle mücadele olacak. Truss, pazar günü BBC’ye yaptığı açıklamada, başbakan olması halinde bir hafta içinde enerji krizine çözüm bulmaya yönelik bir planı kamuoyuna açıklama sözü vermişti. Truss halkın “enerji faturalarını ödeyebilmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçeceğini” söylemiş ancak planının ayrıntılarını açıklamamıştı.

Truss’ın planları dahilinde enerji faturalarının dondurulmasının da seçenekler arasında olduğu bildiriliyor. BBC’ye konuşan Truss’ın ekibinden bir kaynak, “birçok önlemin” gündemde olduğunu, bu konuda Perşembe günü bir açıklama yapılabileceğini söyledi.

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